Форвард Мілвокі Бакс Янніс Адетокумбо набрав 35 очок (15/23 двоочкових, 1/1 триочкових, 2/3 штрафних), 18 підбирань, 10 передач і 2 блок-шоти в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Клівленд Кавальєрс (126:116) та встановив унікальний рекорд НБА.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Адетокумбо став першим гравцем в історії НБА, який підкорив статистику 35-15-10-2 при 100% точності з-за дуги.

За сезон Янніс набирає у середньому 31,5 очка при точності з гри 60,5%. Раніше жоден гравець не закінчував чемпіонат з результативністю більше 30 очок і точністю вище 60%.