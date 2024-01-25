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Голден Стейт переміг Атланту, Даллас поступився Фініксу: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сьогодні 08:37 196 0
Голден Стейт переміг Атланту, Даллас поступився Фініксу: результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
25 січня

Вашингтон – Міннесота 107:118 (24:30, 35:27, 19:33, 29:28)

Детройт – Шарлотт 113:106 (28:31, 24:21, 37:40, 24:14)

Г'юстон - Портленд 131:137 ОТ (31:30, 32:27, 33:41, 28:26, 7:13)

Маямі – Мемфіс 96:105 (22:21, 20:28, 26:33, 28:23)

Мілвокі – Клівленд 126:116 (32:28, 29:23, 32:28, 33:37)

Даллас – Фінікс 109:132 (34:25, 24:32, 20:43, 31:32)

Сан-Антоніо – Оклахома 114:140 (28:35, 24:28, 24:37, 38:40)

Голден Стейт – Атланта 134:112 (38:31, 31:37, 32:24, 33:20)

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