Голден Стейт переміг Атланту, Даллас поступився Фініксу: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
НБА - Регулярний чемпіонат
25 січня
Вашингтон – Міннесота 107:118 (24:30, 35:27, 19:33, 29:28)
Детройт – Шарлотт 113:106 (28:31, 24:21, 37:40, 24:14)
Г'юстон - Портленд 131:137 ОТ (31:30, 32:27, 33:41, 28:26, 7:13)
Маямі – Мемфіс 96:105 (22:21, 20:28, 26:33, 28:23)
Мілвокі – Клівленд 126:116 (32:28, 29:23, 32:28, 33:37)
Даллас – Фінікс 109:132 (34:25, 24:32, 20:43, 31:32)
Сан-Антоніо – Оклахома 114:140 (28:35, 24:28, 24:37, 38:40)
Голден Стейт – Атланта 134:112 (38:31, 31:37, 32:24, 33:20)