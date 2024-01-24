БК Рівне переміг Київ-Баскет у матчі української Суперліги

Джерело - Чемпіон.

БК Рівне переміг Київ-Баскет у другому матчі стартового дня черкаського бабла української баскетбольної Суперліги.

Матч завершився з рахунком 77:75. У переможців найрезультативнішим гравцем став Елайджа Джойнер - 20 очок. Результативний матч також провів Максим Мочалов - 18 очок.

У складі Київ-Баскету вiдзначилися Брентлi Байнум (22 очки) та Вадим Заплотинський (20 очок + 9 підбирань). Павло Буренко оформив дабл-дабл - 10 очок + 13 передач.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

Черкаси, ПС Будівельник

24 січня

Рівне - Київ-Баскет 77:75 (22:22, 22:16, 15:21, 18:16)

Рівне: Джойнер 20 + 6 підбирань + 6 передач - 4 втрати, Мочалов 18 + 8 підбирань + 2 перехоплення, Водолазський 8, Соловйов 6 + 7 підбирань - 4 втрати, Сміт 6 + 2 блок-шоти — старт, Тимощук 8 - 4 втрати, Шепелев 6, Герасимчук 5, Чиж 0.

Київ-Баскет: Байнум 22 + 5 перехоплень - 4 втрати, Заплотинський 20 + 9 підбирань + 3 перехоплення, Кошеватський 12 + 6 підбирань - 5 втрат, Буренко 10 + 13 передач, Зайцев 6 — старт, Кісільчук 2, Юрченко 2, Стародуб 1.

Раніше 34 очки Кольченка допомогли Старому Луцьку перемогти Політехніку-Галичину.