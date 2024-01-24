34 очки Кольченка допомогли Старому Луцьку перемогти Політехніку-Галичину

Луцька команда втретє в сезоні перемогла львів’ян

Джерело - Чемпіон.

Старий Луцьк здобув перемогу в першому матчі баблу в Черкасах, здолавши в рамках регулярного чемпіонату Суперліги Політехніку-Галичину (96:89).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

Черкаси, ПС Будівельник

24 січня

Політехніка-Галичина - Старий Луцьк 89:96 (20:24, 23:17, 23:29, 23:26)

Політехніка-Галичина: Федчук 16 + 4 передачі, Сафонов 14, Ходов 12 + 6 підбирань, Карпюк 11 + 6 підбирань + 2 перехоплення, Крамар 10 + 5 передач — старт, Станішевський 17 + 5 підбирань, Качанов 6, Бартоломеєв 3

Старий Луцьк: Кольченко 34 + 4 підбирання - 5 втрат, Томас 19 + 6 підбирань, Дюпін 8 + 5 підбирань + 2 перехоплення, Джексон 2 + 7 передач, Мусієнко 2 + 2 перехоплення — старт, Коцько 14 + 8 підбирань + 6 передач, Глушко 11, Марків 4, Прозапас 2, Липовцев 0

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