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Мілвокі призначив нового головного тренера

Сьогодні 19:24 221 0
Мілвокі призначив нового головного тренера

Джерело - basket.com.ua.

Фахівець Док Ріверс, який влітку минулого року залишив Філадельфію, очолив Мілвокі.

Про це повідомляє інсайдер Андріан Войнаровський.

За кар’єру також тренував Орландо, Бостон та Кліпперс. У сезоні 2007/08 виграв чемпіонство з Селтікс.

Мілвокі з показником 30-13 посідають друге місце на Сході. Раніше керівництво Мілвокі звільнила Едріана Гріффіна з посади головного тренера команди.

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