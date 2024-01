Мілвокі призначив нового головного тренера

Фахівець Док Ріверс, який влітку минулого року залишив Філадельфію, очолив Мілвокі.

Про це повідомляє інсайдер Андріан Войнаровський.

За кар’єру також тренував Орландо, Бостон та Кліпперс. У сезоні 2007/08 виграв чемпіонство з Селтікс.

Мілвокі з показником 30-13 посідають друге місце на Сході. Раніше керівництво Мілвокі звільнила Едріана Гріффіна з посади головного тренера команди.

