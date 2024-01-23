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Мілвокі звільнив головного тренера

Команда отримає тимчасового наставника
Вчора 23:42 151 0
Мілвокі звільнив головного тренера

Джерело - isport.ua.

Наставника Мілвокі Едріана Гріффіна звільнено з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє ESPN.

49-річний фахівець очолив Мілуокі в червні минулого року. Під його керівництвом команда виграла 30 матчів із 43. На сьогодні колектив посідає друге місце у Східній конференції (30-13).

Очікується, що тимчасово виконувати обов'язки головного тренера буде асистент Джо Пранті.

Найближчим часом керівництво команди знайде досвідчених і доступних головних тренерів, щоб визначитися з кандидатурою остаточно.

Раніше повідомлялося, що баскетболіст Клівленда дискваліфікований на 25 матчів.

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