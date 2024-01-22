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Дніпро обіграв БІПУ у Суперлізі

Сьогодні 21:29 181 0
Дніпро обіграв БІПУ у Суперлізі
#БК Дніпро, #БІПА

Джерело - Чемпіон.

Дніпро переміг БІПА-Одеську область у регулярному чемпіонаті Суперліги.

Матч завершився з рахунком 63:56.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Олександр Тарасенко з Дніпра - 16 очок і 3 підбирання.

Суперліга

22 січня

БІПА-Одеська область – Дніпро 56:63 (18:9, 16:19, 9:16, 13:19)

БІПА-Одеська область: Кадигроб (13 + 3 підбирання), Вітлі (11 + 2 підбирання + 8 передач), Ткаченко (11 + 5 підбирань)

Дніпро: Тарасенко (16 + 3 підбирання), Горобченко (11 + 1 підбирання + 3 передачі), Тимофеєнко (10 + 7 підбирань + 4 передачі)

Раніше Запоріжжя переграло Кривбас.

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