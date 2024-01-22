Запоріжжя переграло Кривбас у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Запоріжжя обіграло Кривбас у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Матч завершився з рахунком 81:77.
Найрезультативнішим у матчі став гравець криворізького клубу Лейтерренс Рід - 22 очки, 3 підбирання і 6 передач.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
22 січня
Запоріжжя - Кривбас 81:77 (28:17, 16:15, 17:21, 20:24)
Запоріжжя: Сізов (20 + 9 підбирань + 4 асисти), Нікітін (20 + 13 підбирань + 1 асист), Морозов (14 + 3 підбирання)
Кривбас: Рід (22 + 3 підбирання + 6 передач), Бібіков (18 + 2 підбирання + 1 асист), Тіщенко (16 + 8 підбирань + 3 передачі)
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