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Запоріжжя переграло Кривбас у Суперлізі

Третя поспіль поразка Кривбаса
Сьогодні 18:15 168 0
Запоріжжя переграло Кривбас у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Запоріжжя обіграло Кривбас у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 81:77.

Найрезультативнішим у матчі став гравець криворізького клубу Лейтерренс Рід - 22 очки, 3 підбирання і 6 передач.

Суперліга - Регулярний чемпіонат 

22 січня

Запоріжжя - Кривбас 81:77 (28:17, 16:15, 17:21, 20:24)

Запоріжжя: Сізов (20 + 9 підбирань + 4 асисти), Нікітін (20 + 13 підбирань + 1 асист), Морозов (14 + 3 підбирання)

Кривбас: Рід (22 + 3 підбирання + 6 передач), Бібіков (18 + 2 підбирання + 1 асист), Тіщенко (16 + 8 підбирань + 3 передачі)

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