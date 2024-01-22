НБА перенесла початок матчу Детройт – Оклахома через гру НФЛ

Детройт Лайонс вперше з 1991 року змагатиметься за право зіграти у Супербоулі

Джерело - Basket News.

НБА перенесла початок матчу між Детройтом та Оклахомою через те, що він збігався з початком гри Детройт Лайонс у НФЛ.

Про це повідомляє BasketNews.

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Матч мав відбутися 28 січня о 17:00 за місцевим часом, але ліга перенесла старт на 13:00.

Це пов'язано з тим, що 28 січня Детройт Лайонс вперше з 1991 року змагатиметься за право зіграти у Супербоулі – проведе матч проти Сан-Франциско.

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