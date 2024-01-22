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Лейкерс переграли Портленд, Бруклін поступився Кліпперс: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сьогодні 09:52 155 0
Лейкерс переграли Портленд, Бруклін поступився Кліпперс: результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
22 січня

Кліпперс – Бруклін 125:114 (24:27, 25:34, 35:38, 41:15)

Вашингтон – Денвер 104:113 (24:33, 28:29, 26:27, 26:24)

Орландо – Маямі 105:87 (22:19, 26:27, 33:23, 24:18)

Г'юстон – Бостон 107:116 (25:35, 30:35, 25:20, 27:26)

Фінікс – Індіана 117:110 (33:25, 32:36, 26:22, 26:27)

Лейкерс – Портленд 134:110 (36:31, 31:23, 36:33, 31:23)

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