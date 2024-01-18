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Визначилася заявка збірної України на матчі кваліфікації Євробаскету-2025

До списку увійшли 16 гравців
Сьогодні 20:20 141 0
Визначилася заявка збірної України на матчі кваліфікації Євробаскету-2025
#Євробаскет-2025

Джерело - ФБУ.

Збірна України з баскетболу визначилась з розширеною заявкою на матчі проти Словенії і Португалії у відборі на Євробаскет-2025.

Про це повідомляє ФБУ.

До списку увійшли 16 гравців. Підготовка команди до майбутніх зустрічей розпочнеться за місяць в Ризі.

Проти Словенії українці зіграють в Копері 22 лютого, а проти Португалії - 25 лютого.

Розширений склад збірної України:

Захисники: Ілля Сидоров (Прометей), Віталій Зотов (Крайова, Румунія), Олександр Мішула (ЗТЕ, Угорщина), Олександр Ковляр (Обрадойро, Іспанія), Анатолій Шундель (Тарту, Естонія)

Форварди: Павло Крутоус (Крайова, Румунія), Олександр Липовий (Прометей), Іван Ткаченко (Прометей), Андрій Войналович (Шленск, Польща), Вʼячеслав Бобров (Прометей), Володимир Конєв (Дніпро)

Центрові: Вʼячеслав Петров (Подгориця, Чорногорія), Артем Пустовий (Обрадойро, Іспанія), Дмитро Скапінцев (Вестчестер Нікс, США), Володимир Герун (Сендай, Японія), Костянтин Анікієнко (Фокшани, Румунія).

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