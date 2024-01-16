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Визначилось місце проведення матчу відбору на Євробаскет-2025 Словенія - Україна

Сьогодні 22:55 186 0
Визначилось місце проведення матчу відбору на Євробаскет-2025 Словенія - Україна

Джерело - fbu.ua.

Федерація баскетболу Словенії визначилась з ареною, на якій прийматиме чоловічу збірну України в стартовому турі кваліфікації Євробаскету-2025.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Виїзний матч для команди Віталія Степановського пройде в словенському місті Копер на Боніфіка Арені. Гра 22 лютого розпочнеться о 19:00 за Києвом.

Чоловіча національна збірна України розпочне відбір у лютому двома матчами – після гри у Словенії наші хлопці зіграють 25 лютого у Ризі проти збірної Португалії.

Третім суперником збірної України в рамках групи А кваліфікації на чемпіонат Європи-2025 є команда Ізраїлю.

Кваліфікація чемпіонату Європи проходитиме під час трьох вікон: 19-27 лютого 2024 року, 18-26 листопада 2024 року та 17-25 лютого 2025 року. Кожна збірна проведе по дві гри в кожному вікні.

Відповідно до формату, три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету 2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія), вийдуть у фінальний раунд.

У групах, до складу яких входитимуть країни-господарі, право на участь у Євробаскеті отримають господар та дві інші команди, які посіли найвищі місця.

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