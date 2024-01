Захисник Даллас Маверікс Кайрі Ірвінг став першим гравцем в історії НБА, який зумів набрати 40+ очок із трьома різними товаришами по команді.

Про це повідомляє StatMamba.

У 2016 році у нього це вийшло разом із Леброном Джеймсом (обидва набрали по 41 очку) в складі Клівленд Кавальєрс. В 2023-му Кайрі набрав 40 очок, а його партнер по Далласу Лука Дончич – 42. В останньому матчі регулярного чемпіонату НБА проти Нью-Орлеан Пеліканс (125:120) Ірвінг записав на свій рахунок 42 очки, в той час, як його одноклубник Тім Хардвей-молодший набрав 41 очко.

Kyrie Irving is the first player in NBA history to score 40+ points with 3 different teammates:



2016 — Kyrie (41) & LeBron James (41)

2023 — Kyrie (40) & Luka Doncic (42)

2024 — Kyrie (42) & Tim Hardaway Jr (41) pic.twitter.com/5xD7c2GFQU