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Бостон без Михайлюка переміг Торонто: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:12 187 0
Бостон без Михайлюка переміг Торонто: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
16 січня

Філадельфія – Г’юстон 124:115 (33:19, 33:28, 32:30, 26:38)

Даллас – Нью-Орлеан 125:120 (33:17, 26:42, 33:40, 33:21)

Вашингтон – Детройт  117:129 (22:29, 40:34, 25:31, 30:35)

Нью-Йорк Нікс – Орландо 94:98 (24:24, 28:26, 26:23, 16:25)

Атлант – Сан-Антоніо 109:99 (35:16, 34:18, 18:33, 22:32)

Мемфіс – Голден Стейт 116:107 (23:29, 31:27, 31:30, 31:21)

Клівленд – Чикаго  109:91 (40:21, 20:25, 20:31, 29:14)

Бруклін – Майамі 95:96 OT (22:16, 23:15, 24:37, 19:20, 7:8)

Торонто– Бостон Селтікс – 96:105 (25:29, 30:32, 20:23, 21:21)

Юта – Індіана  132:105 (33:26, 31:24, 41:29, 27:26)

Лос-Анджелес Лейкерс – Оклахома-Сіті 112:105 (27:26, 23:24, 34:26, 28:29)

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