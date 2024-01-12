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Дніпро переграв Старий Луцьк у Суперлізі

Дніпро розібрався зі Старим Луцьком
Сьогодні 17:23 149 0
Дніпро переграв Старий Луцьк у Суперлізі
#БК Дніпро, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

Дніпро здобув впевнену перемогу на старті луцького баблу над господарями Старим Луцьком.

Матч завершився з рахунком 76:39.

Найрезультативнішим в матчі став Олександр Тарасенко з 17 очками, а у Станіслава Тимофеєнка 14 очок та 8 підбирань.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

12 січня

Дніпро — Старий Луцьк 76:39 (18:9, 17:17, 19:3, 22:10)

Дніпро: Сипало 6 + 5 підбирань, Тимофеєнко 14 + 8 підбирань, Конєв 8 + 5 підбирань, Закурдаєв 3, Горобченко 4 + 5 підбирань – старт; Тарасенко 17 + 5 підбирань, Дубоненко 12, Колдомасов 3 + 6 підбирань + 6 передач, Бондарчук 3, Джеріхов 0.

Старий Луцьк: Мусієнко 2, Коцько 10, Томас 2, Глушко 2, Панфілов 4 – старт; Джексон 8 + 5 підбирань + 5 перехоплень – 5 втрат, Прозапас 6, Є. Коровяков 3 + 7 підбирань, Дюпін 2 + 5 підбирань, Марків 0, Дейна 0, Бедлінський 0

Раніше Черкаські Мавпи перемогли Кривбас.

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