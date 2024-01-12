Черкаські Мавпи впевнено перемогли Кривбас у матчі Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Черкаські Мавпи святкували впевнену перемогу над Кривбасом у матчі української баскетбольної Суперліги.
Кривбас - Черкаські Мавпи 53:78 (5:16, 22:21, 15:19, 11:22)
Кривбас: Рід 7 + 4 передачі + 3 підбирання - 4 втрати, Бречка 6, Тіщенко + 4 підбирання + 4 перехоплення, Василенко 2, Бібіков 1 - старт, Мартинов 13, Бречко 10 + 4 підбирання, Мельник 9 + 7 підбирань, Железняк 0, Гуля 0
Черкаські Мавпи: Марченко 13 + 8 підбирань, Агафонов 11 + 4 підбирання - 3 втрати, Новіков 10 + 6 підбирань + 4 передачі, Бун 7 + 7 підбирань + 5 перехоплень + 3 передачі, Кузнецов 0 - старт, Далкорт 16, Руслов 10, Скіра 6 + 7 підбирань, Назаренко 3 + 5 підбирань, Мітірич 2, Упир 0
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