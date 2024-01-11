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Прикарпаття-Говерла перемогла Рівне у Суперлізі

Прикарпаття-Говерла вдруге в сезоні перемогла Рівне
Сьогодні 20:10 193 0
Прикарпаття-Говерла перемогла Рівне у Суперлізі
#БК Рівне, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Прикарпаття-Говерла обіграла Рівне у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 68:65.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

11 січня

Прикарпаття-Говерла — Рівне 68:65 (14:7, 28:19, 14:19, 12:20)

Прикарпаття-Говерла: Старцев 15 + 5 підбирань + 4 передачі - 5 втрат, Кабацюра 12 + 10 підбирань + 3 передачі - 4 втрати, Горобченко 11 + 5 підбирань + 4 передачі - 3 втрати, Чугунов 6, Жулавський — старт, Лесик 14 + 8 підбирань - 3 втрати, Аврахов 8 + 5 підбирань, Музиченко 2

Рівне: Соловйов 14 + 7 підбирань + 2 перехоплення, Джойнер 13 + 3 передачі + 2 перехоплення, Водолазський 11 + 5 підбирань + 2 перехоплення, Мочалов 6 + 6 підбирань, Сміт 6 + 8 підбирань — старт, Тимощук 10, Шепелев 9 + 6 підбирань, Герасимчук 0, Чиж 0

Раніше Політехніка-Галичина в овертаймі перемогла БІПУ.

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