Політехніка-Галичина в овертаймі перемогла БІПУ у Суперлізі

Доля матчу вирішилась в овертаймі

Джерело - Чемпіон.

Політехніка-Галичина перемогла БІПУ в останньому матчі домашнього баблу Суперліги.

Матч завершився з рахунком 82:78

Найрезультативнішими в матчі стали Джакор Нельсон з 24 очками, Ходов з 20 очками у львів’ян та Маркус Льюіс з 20 очками та 14 підбираннями (19 очок та 11 підбирань у нього в першій половині). Також дабл-дабл оформив Олександр Рябчук.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

11 січня

БІПА (Одеса) — Політехеніка-Галичина (Львів) 78:82 (14:16, 24:21, 15:18, 16:14, 9:13)

БІПА: Вітлі 14 + 6 передач – 5 втрат, Ткаченко 8, Рябчук 10 + 12 підбирань, Кадигроб 8, Льюіс 20 + 14 підбирань – старт; Бугорський 11, Шашков 7 + 7 підбирань, Малиновський 0.

Політехніка-Галичина: Нельсон 24 + 8 підбирань, Ходов 20, Карпюк 12 + 6 підбирань, Федчук 3, Сафонов 13 – старт; Крамар 7 + 5 передач, Бартоломеєв 2, Квентін Девіс Дешон 1, Качанов 0.