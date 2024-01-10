Рівне переграв БІПУ у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Рівне здобув впевнену перемогу у матчі регулярного чемпіонату Суперліги, здолавши у Львові одеську БІПУ.
Матч завершився з рахунком 83:41.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Олексій Соловйов, який набрав 19 очок.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
10 січня
БІПА (Одеса) — Рівне 41:83 (7:17, 6:25, 12:23, 16:18)
БІПА: Вітлі 15 - 7 втрат, Льюіс 13 + 6 підбирань, Бугорський 5 + 7 підбирань, Шашков 2, Кадигроб 1 — старт, Рудик 3, Товкач 2, Неємцу 0, Рябчук 0, Малиновський
Рівне: Соловйов 19, Мочалов 13, Джойнер 10 + 5 підбирань + 4 передачі, Сміт 9 + 9 підбирань, Водолазський 2 — старт, Герасимчук 7 + 4 підбирання, Тимощук 6 + 5 передач, Лемішка 5, Шепелев 4 + 5 підбирань, Рябчук 4, Поносов 2, Чиж 2
Раніше Рівне переграв Політехніку-Галичину.