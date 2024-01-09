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Рівне переграв Політехніку-Галичину у Суперлізі

Рівне розпочав рік із перемоги над Політехнікою-Галичиною
Сьогодні 20:09 142 0
Рівне переграв Політехніку-Галичину у Суперлізі
#БК Рівне, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Рівне виграв свій перший матч 2024 року, здолавши у Львові господарів баблу Суперліги Політехніку-Галичину.

Матч завершився з рахунком 86:56.

Найкращим гравцем матчу став розігруючий Рівного Елайджа Джойнер, який набрав 23 очка, 7 передач та 5 підбирань (РЕ 28). 

Суперліга - Регулярний чемпіонат

09 січня

Політехніка-Галичина (Львів) — Рівне  56:86 (19:18, 17:19, 12:24, 8:25)

Політехніка-Галичина: Ходов 14 + 5 підбирань - 3 втрати, Карпюк 12 + 6 підбирань - 3 втрати, Нельсон 11 + 9 підбирань + 3 перехоплення + 3 передачі, Качанов 3, Крамар 0 — старт, Девіс 6 + 5 підбирань - 3 втрати, Бачурін 5, Сафонов 5 - 3 втрати, Станішевський 0, Федчук 0, Бартоломеєв 0

Рівне: Джойнер 23 + 7 передач + 5 підбирань - 4 втрати, Мочалов 20 + 5 підбирань + 3 передачі, Соловйов 13 + 4 передачі, Водолазський 5 + 6 перехоплень + 5 підбирання, Сміт 3 + 10 підбирань — старт, Тимощук 8 + 7 підбирань + 3 передачі, Шепелев 8 - 3 втрати, Герасимчук 4, Рябой 0, Лемішка 0, Чиж 0

Раніше Прикарпаття-Говерла обіграв БІПУ.

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