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Прикарпаття-Говерла обіграв БІПУ у Суперлізі

Це друга перемога Прикарпаття-Говерли над БІПОЮ в цьому сезоні
Сьогодні 18:37 148 0
Прикарпаття-Говерла обіграв БІПУ у Суперлізі
#БІПА, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Прикарпаття-Говерла обіграв БІПУ на старті львівського баблу у першому матчі нового року Суперліги.

Гра завершилась з рахунком 66:61.

Найкращим в матчі став Степан Лесик, який оформив дабл-дабл з 14 очок та 11 підбирань, а найрезультативнішим у матчі став Сергій Старцев з 19 очками. У БІПИ відзначимо Маркуса Льюіса з 12 очками та 8 підбираннями і Євгена Ткаченка з 16 очками та 7 підбираннями.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

09 січня

БІПА — Прикарпаття-Говерла 61:66 (15:16, 12:18, 14:7, 20:25) 

БІПА: Вітлі 8, Ткаченко 16 + 7 підбирань, Рябчук 2 + 8 підбирань + 5 перехоплень, Льюіс 12 + 8 підбирань, Нєамцу 0 – старт; Кадигроб 13, Шашков 6, Бугорський 4, Малиновський 0, Товкач 0

Прикарпаття-Говерла: Чугунов 8 + 7 підбирань, Кабацюра 11 + 7 підбирань, Старцев 19, Лесик 14 + 11 підбирань, Горобченко 5 – старт; Музиченко 8, Аврахов 1 + 6 підбирань, Жулавський 0

Нагадаємо, перший етап Кубка України з баскетболу відбудеться з 14 по 17 лютого.

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