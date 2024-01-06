Колишній лідер Київ-Баскета та Прометея став одноклубником Войналовича

Классен гратиме за польський клуб

Канадський захисник Марек Классен перейшов до польського Шльонська.

Про це повідомляє wks-slask.eu.

За цей клуб на правах оренди із Прометея грає форвард збірної України Андрій Войналович. Команда є аутсайдером групи В Єврокубка. Польський клуб здобув лише 1 перемогу у 13 зустрічах.

31-річний Классен має досвід гри в українській Суперлізі. У сезоні 2020/2021 канадець грав за Київ-Баскет. У грудні 2022 року Марек підписав контракт із Прометеєм, але через три місяці покинув клуб.