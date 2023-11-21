Войналович перейшов у польський клуб на правах оренди

Польський Шльонськ оформив перехід до свого складу українського баскетболіста Андрія Войналовича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форварда було орендовано до кінця сезону у Прометея. 23-річний Войналович є вихованцем Хіміка. В Україні також грав за Київ-Баскет.

Минулого сезону виступав за естонський Тарту і був одним із найкращих гравців ЛЕБЛ.

Польський клуб виступає у Єврокубку. Команда з Вроцлава з показником 0-7 посідає останнє місце у своїй групі.

Раніше повідомлялося, що Прометей розірвав контракт із Кіном.