Пустовий став третім гравцем в історії Обрадойро, який набрав більше 1 000 очок

Український баскетболіст Артем Пустовий завдяки 15 очкам у кошик Мурсії (79:87) довів загальну кількість набраних очок за Обрадойро до 1003.

Про це повідомляє lavozdegalicia.es.

Він став лише третім гравцем в історії команди, який перетнув чотиризначну цифру набраних очок. Більше мають лише Альберто Корбачо (1 785) та Кассіус Робертсон (1 431).

Варто сказати, що на п’яти Пустовому наступає Томас Скрабб, у якого 995 набраних очок. З тих гравців, які зараз на контракті з клубом, ніхто не набрав більше 500.

Українець є лідером за всі часи за кількістю підбирань, а також за кількістю підбирань у захисті та нападі, блоків, двоочкових кидків та данків.

Раніше Пустовий повторив рекорд колишнього гравця декількох клубів НБА.