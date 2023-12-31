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Пустовий повторив рекорд колишнього гравця декількох клубів НБА

Сьогодні 11:41 159 0
Пустовий повторив рекорд колишнього гравця декількох клубів НБА
#Артем Пустовий

Джерело - basket.com.ua.

Український баскетболіст Артем Пустовий у матчі з Мурсією (79:87) набрав 15 очок, зробив 16 підбирань та повторив рекорд Майка Мускала.

Про це повідомляє acb.com.

16 підбирань – це рекорд Обрадойро. Його встановив Майк Мускала у сезоні 2013/2014. Американський бігмен після сезону виступів за іспанську команду перебрався в НБА, де грає і дотепер.

За цей час Майк був на контракті з Атлантою, Філадельфією, Лейкерс, Оклахомою, Бостоном та Вашингтоном. Загалом Мускала у найсильнішій лізі світу відіграв 495 матчів.

Пустовий на чужому щиті зібрав 8 підбирань. Рекорд Обрадойро належить Деяну Кравічу, який у сезоні 2019/2020 зібрав 9 відскоків під чужим кошиком.

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