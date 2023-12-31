Вембаньяма встановив рекордне досягнення в історії НБА

Центровий видав історичний перфоманс

Джерело - Чемпіон.

Центровий клубу Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма відзначився рекордом Національної баскетбольної асоціації у матчі регулярного чемпіонату проти Портленда (118:105).

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Француз набрав 30 очок, зробив 6 підбирань, 7 передач і 7 блок-шотів за 24 хвилини. Він став першим в історії ліги, хто зміг набрати 30 очок при 7 блок-шотах менш ніж за 30 хвилин на майданчику.

До всього іншого, Вембаньяма приєднується до легенди Сперс Девіда Робінсона як єдиний новачок НБА, який набрав щонайменше 30 очок, 5 підбирань, 5 передач і 7 блок-шотів за гру.