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Вембаньяма встановив рекордне досягнення в історії НБА

Центровий видав історичний перфоманс
Сьогодні 10:11 288 0
Вембаньяма встановив рекордне досягнення в історії НБА

Джерело - Чемпіон.

Центровий клубу Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма відзначився рекордом Національної баскетбольної асоціації у матчі регулярного чемпіонату проти Портленда (118:105).

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Француз набрав 30 очок, зробив 6 підбирань, 7 передач і 7 блок-шотів за 24 хвилини. Він став першим в історії ліги, хто зміг набрати 30 очок при 7 блок-шотах менш ніж за 30 хвилин на майданчику.

До всього іншого, Вембаньяма приєднується до легенди Сперс Девіда Робінсона як єдиний новачок НБА, який набрав щонайменше 30 очок, 5 підбирань, 5 передач і 7 блок-шотів за гру.

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