Голден Стейт програв Маямі: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
29 грудня
Бостон – Детройт 128:122 OT (27:30, 20:36, 35:16, 26:26, 20:14)
Чикаго - Індіана 104:120 (31:37, 21:26, 25:22, 27:35)
Новий Орлеан – Юта 112:105 (39:37, 20:14, 22:25, 31:29)
Міннесота – Даллас 118:110 (37:26, 24:30, 37:35, 20:19)
Денвер – Мемфіс 142:105 (33:27, 32:21, 41:35, 36:22)
Портленд – Сан-Антоніо 105:118 (14:38, 31:21, 29:28, 31:31)
Голден Стейт - Маямі 102:114 (25:22, 26:36, 25:33, 26:23)
Лейкерс – Шарлотт 133:112 (28:31, 30:26, 41:23, 34:32)