Головне
Шевченко, Світоліна та Усик – у списку 50 головних людей українського спорту-2023
Вчора 15:00 580
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Сьогодні 10:37 31996 2
37 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч
Сьогодні 10:05 12848
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Сьогодні 10:00 9098
Канада зіграє з Швецією, США - з Чехією: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 29 грудня
Сьогодні 07:40 270
Арсенал із Зінченком програв Вест Гему, Тоттенгем поступився Брайтону: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:13 804
Джима та Підручний фінішували 5 у Різдвяній гонці
Вчора 21:16 886
Беллінгем - найкращий молодий футболіст 2023 року за версією IFFHS
Вчора 21:06 414
Циганков повернувся до тренувань із Жироною
Вчора 20:32 601
Карлсен виграв чемпіонат світу у рапіді та захистив титул
Вчора 18:03 457
Прямі трансляції

Голден Стейт програв Маямі: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 08:57 216 0
Голден Стейт програв Маямі: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
29 грудня

Бостон – Детройт 128:122 OT (27:30, 20:36, 35:16, 26:26, 20:14)

Чикаго - Індіана 104:120 (31:37, 21:26, 25:22, 27:35)

Новий Орлеан – Юта 112:105 (39:37, 20:14, 22:25, 31:29)

Міннесота – Даллас 118:110 (37:26, 24:30, 37:35, 20:19)

Денвер – Мемфіс 142:105 (33:27, 32:21, 41:35, 36:22)

Портленд – Сан-Антоніо 105:118 (14:38, 31:21, 29:28, 31:31)

Голден Стейт - Маямі 102:114 (25:22, 26:36, 25:33, 26:23)

Лейкерс – Шарлотт 133:112 (28:31, 30:26, 41:23, 34:32)

Коментарі ()
Популярне зараз
37 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч 37 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч 12848
Вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 300467 23
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 9098
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів 8734
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 31996 2
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 9526
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 33770
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 52115 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 332169 9
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 88671 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28067
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32723