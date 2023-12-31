Вембаньяма пропустить найближчі матчі НБА

Стала відома причина

19-річний зірковий бігмен Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма отримає відпочинок у січневих матчах НБА.

Про це повідомляє ESPN.

У француза була травми гомілкостопу і керівництво Сан-Антоніо прийняло рішення зменшити навантаження своєї зірки, щоб не ризикувати його здоров'ям. Таким чином Вембаньяма отримає відпочинок у бек-ту-бек матчах січня (другий матч за два дні).

У цьому сезоні зірковий новачок Вембаньяма провів в НБА 27 матчів, у яких набирав в середньому 18.8 очок, 10.4 підбирання та 3.2 блок-шоти.

Раніше Вембаньяма встановив рекордне досягнення в історії НБА.