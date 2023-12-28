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Черкаські Мавпи підписали Марченка

Черкаські Мавпи повернули в Україну Кирила Марченка
Сьогодні 15:55 168 0
Черкаські Мавпи підписали Марченка
#БК Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи оголосили про підписання атакувального захисника Кирила Марченка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Кирило Марченко розпочав свою професійну баскетбольну кар'єру в Хіміку і вже на початку своєї кар'єри заявив про себе як висококваліфікований гравець. Пізніше він перейшов до БК Одеса, де виступав в Суперлізі протягом сезону 2021/2022.

В середньому в останньому сезоні своїх виступі в Суперлізі Кирило набирав в середньому 10 очок, 1,9 підбирання та 1,6 передачі за гру. Його рейтинг ефективності РЕ складав 8,2.

Після того Марченко виступав за кордоном за фінський Байзонс, латвійську Лієпаю та Баско Балті з Молдови.

Раніше повідомлялося, що Агафонов встановив історичний рекорд Суперліги за показником РЕ.

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