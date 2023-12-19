Агафонов встановив історичний рекорд Суперліги за показником РЕ

У грі з БІПою (81:64) лідер Черкаських Мавп Андрій Агафонов становив новий рекорд результативності сезону, набравши 41 очко, реалізувавши 13 з 14 двоочкові, 2 з 2 триочкові та 9 з 10 штрафні.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

До свого показника набраних очок Агафонов додав 8 підбирань, 7 передач, 2 блок-шоти при 3 фолах та 1 втраті.

Показник рейтингу ефективності 55 Агафонова – це не просто рекорд сезону, а рекорд Суперліги з 2009 року, коли ведеться статистика.

До цього рекордним був РЕ 53, які набрав Артем Швець за Інфіз в матчі проти Черкаських Мавп в грудні 2015 року

ТОП-10 за показником РЕ в історії Суперліги: