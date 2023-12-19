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Агафонов встановив історичний рекорд Суперліги за показником РЕ

Сьогодні 19:10 164 0
Агафонов встановив історичний рекорд Суперліги за показником РЕ

Джерело - fbu.ua.

У грі з БІПою (81:64) лідер Черкаських Мавп Андрій Агафонов становив новий рекорд результативності сезону, набравши 41 очко, реалізувавши 13 з 14 двоочкові, 2 з 2 триочкові та 9 з 10 штрафні.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

До свого показника набраних очок Агафонов додав 8 підбирань, 7 передач, 2 блок-шоти при 3 фолах та 1 втраті.

Показник рейтингу ефективності 55 Агафонова – це не просто рекорд сезону, а рекорд Суперліги з 2009 року, коли ведеться статистика.

До цього рекордним був РЕ 53, які набрав Артем Швець за Інфіз в матчі проти Черкаських Мавп в грудні 2015 року

ТОП-10 за показником РЕ в історії Суперліги:

  • 55 - Андрій Агафанов (Черкаські Мавпи) проти БІПИ. 19 грудня 2023
  • 53 – Артем Швець (ІНФІЗ) проти Черкаських Мавп. 25 грудня 2015
  • 52 – Стівен Буртт в Матчі всіх зірок Суперліги. 25 лютого 2012
  • 49 – Даріус Адамс (Кривбасбаскет) проти ДніпроАЗОТ. 7 березня 2013
  • 49 – Халід Ель-Амін (Будівельник) проти Хіміка. 31 жовтня 2009
  • 48 – Річард Гуін (Ферро-ЗНТУ) проти ДніпроАЗОТ. 3 лютого 2013
  • 46  - Максим Сандул (Київ) проти Одеси. 28 березня 2015
  • 45 - Брюс Мессі (Одеса) проти Харківських Соколів. 11 січня 2020
  • 45 – Ді Джей Стефенс (Прометей) проти Будівельника. 29 квітня 2021
  • 45 – Роберт Девое (Будівельник) проти Хіміка. 13 квітня 2021

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