Михайлюк може зіграти у матчі проти Детройта

Український баскетболіст Бостона Святослав Михайлюк може взяти участь у матчі проти Детройта.

Про це повідомив Тейлор Сноу.

Українець пропустив останні два матчі Селтікс через забій лівої п’ятки.

Михайлюк у цьому сезоні провів 11 матчів, в середньому набираючи 1,6 очка, 0,8 підбирання та 0,4 передачі за 7:34 на майданчику.

Матч Бостон - Детройт відбудеться у ніч на п’ятницю, 29 грудня, о 2:30.

Нагадаємо, Україна отримала рекордне представництво у НБА в історії.

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