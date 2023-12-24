Україна отримала рекордне представництво у НБА в історії

Український центровий Дмитро Скапінцев дебютував у складі Нью-Йорк Нікс.

Бігмен став третім українцем у сезоні-2023/24 НБА. Крім Скапінцева у лізі виступають Святослав Михайлюк у Бостон Селтікс та Олексій Лень у Сакраменто Кінгз. Це рекордне для України представництво у Національній баскетбольній лізі. До цього максимумом була два українських баскетболісти (Віталій Потапенко - Станіслав Медведенко, Олексій Печеров - Кирило Фесенко, В’ячеслав Кравцов - Олексій Лень, Олексій Лень - Святослав Михайлюк).

Раніше тренер Нікс високо оцінив українця.