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Україна отримала рекордне представництво у НБА в історії

Вчора 21:40 290 0
Україна отримала рекордне представництво у НБА в історії

Джерело - xsport.ua.

Український центровий Дмитро Скапінцев дебютував у складі Нью-Йорк Нікс.

Бігмен став третім українцем у сезоні-2023/24 НБА. Крім Скапінцева у лізі виступають Святослав Михайлюк у Бостон Селтікс та Олексій Лень у Сакраменто Кінгз. Це рекордне для України представництво у Національній баскетбольній лізі. До цього максимумом була два українських баскетболісти (Віталій Потапенко - Станіслав Медведенко, Олексій Печеров - Кирило Фесенко, В’ячеслав Кравцов - Олексій Лень, Олексій Лень - Святослав Михайлюк).

Раніше тренер Нікс високо оцінив українця.

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