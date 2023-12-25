Михайлюк пропустить різдвяний матч Бостона з Лейкерс через травму

Джерело - Чемпіон.
Український баскетболіст Бостона Святослав Михайлюк не вийде на майданчик у різдвяному матчі проти Лейкерс.
Про це повідомляє пресслужба Селтікс.
У баскетболіста забій лівої п’ятки, через який він уже пропустив матч проти Кліпперс.
Також на майданчик не вийде Ламар Стівенс.
Матч Лейкерс – Бостон відбудеться у ніч на 26 грудня, о 00:00 за київським часом.
#NEBHInjuryReport update:— Boston Celtics (@celtics) December 25, 2023
Luke Kornet - AVAILABLE
Svi Mykhailiuk (left heel contusion) - OUT
Kristaps Porzingis - AVAILABLE
Lamar Stevens (illness, non-Covid) - OUT https://t.co/4on8NowJs2
Нагадаємо, Україна отримала рекордне представництво у НБА в історії.
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