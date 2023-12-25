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Михайлюк пропустить різдвяний матч Бостона з Лейкерс через травму

У баскетболіста забій лівої п’ятки
Вчора 23:15 153 0
Михайлюк пропустить різдвяний матч Бостона з Лейкерс через травму
Фото: Getty Images
#Бостон Селтікс

Джерело - Чемпіон.

Український баскетболіст Бостона Святослав Михайлюк не вийде на майданчик у різдвяному матчі проти Лейкерс.

Про це повідомляє пресслужба Селтікс.

У баскетболіста забій лівої п’ятки, через який він уже пропустив матч проти Кліпперс.

Також на майданчик не вийде Ламар Стівенс.

Матч Лейкерс – Бостон відбудеться у ніч на 26 грудня, о 00:00 за київським часом.

Нагадаємо, Україна отримала рекордне представництво у НБА в історії.

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