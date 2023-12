Михайлюк пропустить різдвяний матч Бостона з Лейкерс через травму

Український баскетболіст Бостона Святослав Михайлюк не вийде на майданчик у різдвяному матчі проти Лейкерс.

Про це повідомляє пресслужба Селтікс.

У баскетболіста забій лівої п’ятки, через який він уже пропустив матч проти Кліпперс.

Також на майданчик не вийде Ламар Стівенс.

Матч Лейкерс – Бостон відбудеться у ніч на 26 грудня, о 00:00 за київським часом.

#NEBHInjuryReport update:



Luke Kornet - AVAILABLE

Svi Mykhailiuk (left heel contusion) - OUT

Kristaps Porzingis - AVAILABLE

Lamar Stevens (illness, non-Covid) - OUT https://t.co/4on8NowJs2