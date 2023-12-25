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Скапінцев: Не міг повірити, що Нью-Йорк запропонував контракт

Сьогодні 17:54 162 0
Скапінцев: Не міг повірити, що Нью-Йорк запропонував контракт
#NBA, #Дмитро Скапінцев

Джерело - Чемпіон.

Український центровий Дмитро Скапінцев не очікував пропозиції контракту від Нью-Йорка.

Про це він розповів порталу Double Dribble.

"Ні, я не очікував. Це звичайно сюрприз, але якщо бути відвертим, то я дізнався про це трішки раніше, але не від тренерів, а від агента. Ну і я звичайно слідкував за ситуацією, яка в Нікс, що в них травмувались одразу двоє центрових, потім вони підписали Гібсона. Було цікаво, кого вони зможуть підписати ще. Дізнався я про це десь за два дні до того, ми зустрілись з агентом, він мені сказав, що Нікс хочуть запропонувати мені двосторонню угоду.

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Але потрібно було закінчити цей турнір, ми були націлені на чемпіонство. Ну і підписав я контракт одразу там після фіналу, тобто ввечері, якщо бути точним, то десь в 11 годин вечора я підписав контракт. Але мені ще до фінальної гри вже адміністратор команди G-ліги сказав, вірніше він просто відправив мені квитки, що ми летимо одразу рано вранці на гру.

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Емоції були тоді, коли я про це дізнався - не міг повірити в це. Але потім я впорався з емоціями, зрозумів, що якби потрібно далі працювати. Для G-ліги це насправді буденна історія, коли сьогодні підписують одного гравця, завтра іншого і двосторонні їздять, сьогодні можуть з командою G-ліги бути, а завтра - в НБА. Цього разу я в ці ролі", - сказав Скапінцев.

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