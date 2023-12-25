Головне
Українські ветерани на Invictus Games – лауреати відзнаки Незламний дух України
Сьогодні 13:46 179
Рейтинг ATP: Сачко піднявся на одну позицію
Сьогодні 14:54 83869
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 14:48 350349 6
Ягупова може продовжити кар’єру у Китаї
Сьогодні 12:38 240
Джошуа: Думаю, що Усик переможе Ф’юрі
Сьогодні 11:24 561
"Зінченко – це тягар Арсенала": легендарний футболіст МЮ знищив українця під час матчу з Ліверпулем
Сьогодні 10:11 869 1
Барселона зацікавилася Судаковим
Сьогодні 09:24 776
Магучіх - найкраща атлетка, Ковтун - найкращий атлет 2023 року
Вчора 20:43 659
Відомий бізнесмен придбав 25% акцій Манчестер Юнайтед
Вчора 19:25 540
Жирона повісила цінник на Циганкова
Вчора 17:25 1993
Прямі трансляції

Названий клуб НБА, який може виміняти Леня з Сакраменто

Сьогодні 14:40 205 0
Названий клуб НБА, який може виміняти Леня з Сакраменто
#Олексій Лень, #Сакраменто

Джерело - basket.com.ua.

Нью-Йорк Нікс цікавляться центровими Келлі Оліником (Юта Джаз) та Олексієм Ленем (Сакраменто Кінгз).

Про це повідомляє інсайдер Yahoo Sports Єн Беглі.

Нью-Йорк має 9 драфт-піків у першому раунді протягом наступних п’яти драфтів. Таким чином, клуб зможе провести обмін Оліника або Леня без суттєвої втрати активів.

Нікс хочуть підсилити передню лінію після травми центрового Мітчелла Робінсона, який вибув до кінці сезону. Нью-Йорк підписав ветерана Таджа Гібсона та взяв Дмитра Скапінцева з G-Ліги на двосторонній контракт, але все ще шукає центрових на ринку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 350349 6
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар матчів 3348
Рейтинг ATP: Сачко піднявся на одну позицію Рейтинг ATP: Сачко піднявся на одну позицію 83869
Жирона повісила цінник на Циганкова Жирона повісила цінник на Циганкова 1993
Стала відома оцінка Михайла за матч з Вулвергемптоном Стала відома оцінка Михайла за матч з Вулвергемптоном 989
Руїс назвав причину поразки Валліна від Джошуа Руїс назвав причину поразки Валліна від Джошуа 1020
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37725 3
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 57048
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 14111 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 26114
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 98202
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 70288