Названий клуб НБА, який може виміняти Леня з Сакраменто

Нью-Йорк Нікс цікавляться центровими Келлі Оліником (Юта Джаз) та Олексієм Ленем (Сакраменто Кінгз).

Про це повідомляє інсайдер Yahoo Sports Єн Беглі.

Нью-Йорк має 9 драфт-піків у першому раунді протягом наступних п’яти драфтів. Таким чином, клуб зможе провести обмін Оліника або Леня без суттєвої втрати активів.

Нікс хочуть підсилити передню лінію після травми центрового Мітчелла Робінсона, який вибув до кінці сезону. Нью-Йорк підписав ветерана Таджа Гібсона та взяв Дмитра Скапінцева з G-Ліги на двосторонній контракт, але все ще шукає центрових на ринку.