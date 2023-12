Бостон завдяки розгромній перемозі над Кліпперс повторив два власні рекорди

Бостон впевнено розібрався з Кліпперс (145:108) у матчі НБА та повторив свої два рекорди.

Про це повідомляє пресслужба Бостона.

Кельти влучили 25 триочкових. У попередній грі проти Кінгз було 22 точних кидка з дистанції. 47 дальніх за два матчі поспіль - новий рекорд організації.

Загалом за ці два матчі колектив Джо Мазулли набрав 289 очок. Це найбільше очок за дві гри поспіль з листопада 1996 року.

The Celtics made a total of 47 3-pointers in their last two games (22 vs. SAC, 25 vs. LAC).



That's the most they've made in franchise history over a two-game stretch.