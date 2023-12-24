Нью-Йорк зі Скапінцевим програв Мілвокі, Бостон без Михайлюка розгромив Кліпперс: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА

Джерело - Чемпіон.

У ніч на неділю, 24 грудня, відбулося 13 матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Чемпіонат НБА - Регулярний чемпіонат

24 грудня

Нью-Йорк – Мілвокі 111:130 (27:36, 27:26, 33:38, 24:30)

У складі Нікс дебютував 25-річний українець Дмитро Скапінцев. Дмитро провів на майданчику 1 хвилину, результативними діями не відзначився.

Кліпперс – Бостон 108:145 (21:28, 30:40, 30:38, 27:39)

Святослав Михайлюк зазнав невеликої травми лівої п'ятки.

Індіана – Орландо 110:117 (27:36, 32:37, 33:20, 18:24)

Новий Орлеан – Г'юстон 104:106 (24:26, 27:21, 33:32, 20:27)

Шарлотт – Денвер 95:102 (27:25, 33:29, 9:30, 26:18)

Атланта – Мемфіс 119:125 (32:25, 28:25, 33:40, 26:35)

Бруклін – Детройт 126:115 (32:21, 33:35, 33:26, 28:33)

Торонто – Юта 119:126 (34:31, 37:24, 27:30, 21:41)

Оклахома – Лейкерс 120:129 (39:36, 20:35, 32:36, 29:22)

Чикаго – Клівленд 95:109 (30:32, 26:25, 16:25, 23:27)

Голден Стейт – Портленд 126:106 (23:30, 34:16, 32:31, 37:29)

Даллас – Сан-Антоніо 144:119 (40:29, 32:37, 45:20, 27:33)

Сакраменто – Міннесота 98:110 (20:28, 27:31, 23:22, 28:29)

Олексій Лень пропустив зустріч через пошкодження.