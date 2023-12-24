Головне
Магучіх - найкраща атлетка, Ковтун - найкращий атлет 2023 року
Сьогодні 20:43 101
Жирона повісила цінник на Циганкова
Сьогодні 17:25 950
Тарасюк та Мандзин виграли одиночний мікст на чемпіонаті України
Сьогодні 14:51 276
Миколенко - у трійці найкращих гравців АПЛ за зростом середньої оцінки від WhoScored
Сьогодні 13:31 369
Джошуа переміг Валліна, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру: результати вечору боксу в Саудівській Аравії
Сьогодні 09:21 2205
Джошуа технічним нокаутом переміг Валліна в Саудівській Аравії
Сьогодні 08:35 1198
Вайлдер сенсаційно програв Паркеру рішенням суддів
Сьогодні 08:19 1326
Дюбуа достроково переміг Міллера
Вчора 22:07 1667
Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Ліверпулем, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ
Вчора 21:26 1333
Хргович переміг де Морі у першому раунді
Вчора 19:36 938
Прямі трансляції

Джеймс встановив феноменальний рекорд НБА

Сьогодні 18:11 232 0
Джеймс встановив феноменальний рекорд НБА
#Леброн Джеймс

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс в матчі регулярного чемпіонату НБА з Оклахома-Сіті Тандер (129:120) набрав 40 очок, 7 передач, 7 підбирань, 2 перехоплення та 2 блок-шоти та встановив рекорд НБА.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Джеймс реалізував 13 з 20 з гри (5 з 5 з-за дуги) та 9 і 9 з лінії штрафних кидків.

Леброн показав кращу результативність в сезоні і став першим гравцем в історії НБА, який набрав як мінімум 40 очок в матчі при відсутності промахів з-за дуги. Крім того, Джеймс провів 11-й матч з 40+ очок у віці 35+ років. Йому залишилася одна така гра для повторення історичного рекорду Майкла Джордана.

Коментарі ()
Популярне зараз
Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Ліверпулем, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Ліверпулем, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ 1333
Джошуа технічним нокаутом переміг Валліна в Саудівській Аравії Джошуа технічним нокаутом переміг Валліна в Саудівській Аравії 1198
Дюбуа достроково переміг Міллера Дюбуа достроково переміг Міллера 1667
Шахтар назвав Ювентусу ціну Судакова Шахтар назвав Ювентусу ціну Судакова 1430
Вайлдер сенсаційно програв Паркеру рішенням суддів Вайлдер сенсаційно програв Паркеру рішенням суддів 1326
Джошуа переміг Валліна, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру: результати вечору боксу в Саудівській Аравії Джошуа переміг Валліна, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру: результати вечору боксу в Саудівській Аравії 2205
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 331922 9
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 20726
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 18700
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37500
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 32115
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 44324 1