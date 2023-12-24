Джеймс встановив феноменальний рекорд НБА

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс в матчі регулярного чемпіонату НБА з Оклахома-Сіті Тандер (129:120) набрав 40 очок, 7 передач, 7 підбирань, 2 перехоплення та 2 блок-шоти та встановив рекорд НБА.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Джеймс реалізував 13 з 20 з гри (5 з 5 з-за дуги) та 9 і 9 з лінії штрафних кидків.

Леброн показав кращу результативність в сезоні і став першим гравцем в історії НБА, який набрав як мінімум 40 очок в матчі при відсутності промахів з-за дуги. Крім того, Джеймс провів 11-й матч з 40+ очок у віці 35+ років. Йому залишилася одна така гра для повторення історичного рекорду Майкла Джордана.