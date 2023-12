Барнс повторив досягнення чотирьох легенд НБА

Скотті Барнс у матчі проти Юти (119:126) набрав 32 очки, зробив 14 підбирань і віддав 7 передач та встановив історичне досягнення.

Про це повідомляє The Lead.

У кожному з останніх 10 матчів лідер Торонто набирає мінімум 20 очок, 9 підбирань і 6 передач.

Він приєднався до Бернарда Кінга, Оскара Робертсона, Леброна Джеймса та Луки Дончича. Ці баскетболісти також показували такі цифри протягом 10 матчів поспіль до настання свого 23-річчя.

Players under the age of 23 to average 20+ PTS, 9+ REB, and 6+ AST over a 10 game span:



- LeBron James

- Luka Doncic

- Oscar Robinson

- Bernard King

- SCOTTIE BARNES



He’s putting up 24/10/6 on 65% TS in December 🔥 pic.twitter.com/Ls8mawhwAj