Барнс повторив досягнення чотирьох легенд НБА

Джерело - Чемпіон.

Скотті Барнс у матчі проти Юти (119:126) набрав 32 очки, зробив 14 підбирань і віддав 7 передач та встановив історичне досягнення.

Про це повідомляє The Lead.

У кожному з останніх 10 матчів лідер Торонто набирає мінімум 20 очок, 9 підбирань і 6 передач.

Він приєднався до Бернарда Кінга, Оскара Робертсона, Леброна Джеймса та Луки Дончича. Ці баскетболісти також показували такі цифри протягом 10 матчів поспіль до настання свого 23-річчя.