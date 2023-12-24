Детройт повторив ганебний рекорд НБА за кількістю поразок поспіль

Це 26-та поспіль поразка Пістонс в сезоні

Джерело - ESPN.

Детройт зазнав поразки від Брукліну в регулярному чемпіонаті НБА (115:126).

Про це повідомляє ESPN.

Це 26-та поспіль поразка Пістонс в сезоні - вони повторили антирекорд НБА.

Найгірший результат за поразками поспіль в одному сезоні належить Клівленду (2010/11) та Філадельфії (2013/14) – 26 поразок поспіль.

Також Філадельфії належить найгірша серія в історії НБА, яка тривала 2 сезони 2014/15 та 2015/16 – 28 матчів.

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