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Дніпро обіграв Політехніку-Галичину у Суперлізі

Дніпряни не програли жодного матчу у 2023 році в цьому сезоні.
Сьогодні 18:35 186 0
Дніпро обіграв Політехніку-Галичину у Суперлізі
#БК Дніпро, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Дніпро переміг Політехніку-Галичину в заключному матчі року в Суперлізі.

Гра завершилась з рахунком 87:71.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

22 грудня

Політехніка-Галичина — Дніпро 71:87 (19:28, 23:17, 13:25, 16:17)

Політехніка-Галичина: Нельсон 18 + 3 перехоплення, Ходов 9 - 5 втрат, Карпюк 8, Крамар 6 - 3 втрати, Федчук 0 — старт, Девіс 10 + 10 підбирань, Сафонов 8 + 5 підбирань - 3 втрати, Качанов 6 + 4 передачі + 4 підбирання + 3 перехоплення - 4 втрати, Бачурін 4, Станішевський 2, Бартломеєв 0

Дніпро: Тимофеєнко 18 + 5 підбирань + 4 передачі, Сипало 17 + 10 підбирань + 2 блок-шота - 6 втрат, Конєв 11 + 7 підбирань + 5 передач + 4 блок-шота, Закурдаєв 9 — старт, Сорочан 9 + 5 підбирань, Тарасенко 7 + 5 підбирань, Бондарчук 6, Дубоненко 0, Колдомасов 0, Шкода 0

Раніше Запоріжжя переміг Прикарпаття-Говерлу.

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