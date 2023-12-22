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Запоріжжя переміг Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі

Сьогодні 16:10 152 0
Запоріжжя переміг Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі
#БК Запоріжжя, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Запоріжжя здобув перемогу в матчі регулярного чемпіонату Суперліги, здолавши в баблу Івано-Франківська господарів майданчика Прикарпаття-Говерлу.

Матч завершився з рахунком 80:73.

Найкращим гравцем став Олександр Сізов: капітан Запоріжжя набрав 18 очок, додав до активу 7 підбирань та 3 передачі.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

22 грудня

Запоріжжя — Прикарпаття-Говерла 80:73 (14:21, 23:22, 236:14, 20:16)

Запоріжжя: Сізов 18 + 7 + 3 підбирання - 4 втрати, Хохоник 12 + 7 підбирань + 6 передач - 3 втрати, Морозов 12 + 4 підбирання, Биков 7 + 5 перехоплень + 4 підбирання + 3 передачі, Буц 5 + 6 підбирань + 4 передачі — старт, Нікітін 16 + 6 підбирань, Кабанов 10, Покоєнко 0, Холод 0, Дмитренко 0

Говерла: Луценко 18 + 11 підбирань, Старцев 18 + 10 передач, Кабацюра 16 - 4 втрати, Лесик 11, Горобченко 0 + 4 передачі — старт, Аврахов 6, Чугунов 2, М. Тимофійчук 2, Лонюк 0, Жулавський 0

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