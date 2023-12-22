Рівне обіграв Кривбас у Суперлізі

Дев'ята перемога для Рівного

Джерело - Чемпіон.

Рівне обіграв Кривбас у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 85:78.

У переможців дабл-дабл (22 очки + 11 пiдбирань) в активi Елайджi Джойнера. У Кривбаса найрезультативнішим гравцем команди став Лейтерренс Рiд - 20 очок.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

22 грудня

Рівне — Кривбас 85:78 (18:19, 16:19, 28:22, 23:18)

Рiвне: Джойнер 22 + 11 підбирань + 3 передачi - 3 втрати, Соловйов 17 + 2 перехоплення - 3 втрати, Сміт 15 + 11 підбирань, Мочалов 8 + 6 підбирань, Чиж 2 – старт; Шепелев 10 + 6 підбирань + 2 перехоплення, Тимощук 8 + 5 передач - 3 втрати, Водолазський 3 + 2 перехоплення.

Кривбас: Рiд 20 + 2 перехоплення - 3 втрати, Василенко 9, Бречка 4 + 6 передач + 2 перехоплення, Тiщенко 4 - 4 втрати, Бiбiков 3 + 2 перехоплення — старт; Мартинов 14, Мельнiк 14, Бречко 8 + 4 пiдбирання, Кундик 2.

Раніше Запоріжжя переміг Прикарпаття-Говерлу.