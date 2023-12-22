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Прикарпаття-Говерла — Кривбас 80:64: огляд матчу Суперліги

Господарі здобули впевнену перемогу
Сьогодні 11:04 189 0
Прикарпаття-Говерла — Кривбас 80:64: огляд матчу Суперліги
#БК Кривбас, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Прикарпаття-Говерла у поєдинку домашнього бабла перемогла Кривбас.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

21 грудня

Прикарпаття-Говерла — Кривбас 80:64 (20:19, 16:21, 18:17, 26:7) 

Прикарпаття-Говерла: Старцев 28 + 7 пiдбирань + 7 передач - 4 втрати, Кабацюра 13 + 14 пiдбирань, Горобченко 13, Лесик 10, М. Тимофійчук 4 – старт; Аврахов 8, Луценко 2 + 2 перехоплення, Чугунов 2, Жулавський 0, Лонюк 0. 

Кривбас: Бречка 19, Тiщенко 14 + 7 підбирань, Мартинов 5 - 4 втрати, Бiбiков 0, Василенко 0 — старт; Рiд 14 + 2 перехоплення, Бречко 9, Мельнiк 3, Железняк 0. 

Раніше Запоріжжя переграло Політехніку-Галичину.

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