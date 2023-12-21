Запоріжжя переграло Політехніку-Галичину в Суперлізі

Найрезультативнішим у матчі став гравець львів'ян Джакор Нельсон

Джерело - Чемпіон.

Запоріжжя обіграло Політехніку-Галичину в межах регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу.

Зустріч завершилася з рахунком 80:74.

Найрезультативнішим у матчі став гравець львів'ян Джакор Нельсон, на рахунку якого 22 очки, 10 підбирань і 4 передачі.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

21 грудня

Запоріжжя — Політехніка-Галичина 80:74 (36:17, 18:20, 10:23, 16:14)

Запоріжжя: Биков 15, Хохоник 4 + 11 підбирань + 10 передач, Сізов 12 + 9 підбирань + 7 передач, Буц 9, Морозов 6 + 5 підбирань – старт; Нікітін 21, Кабанов 11, Дмитренко 2, Величко 0, Покоєнко 0, Холод 0

Політехніка-Галичина: Нельсон 22 + 10 підбирань, Квентін Девіс 5 + 5 підбирань, Карпюк 14 + 8 підбирань, Крамар 5, Сафонов 10 – старт; Федчук 12, Ходов 3, Бартоломеєв 2, Станішевський 1, Качанов 0, Бачурін 0

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