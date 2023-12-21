Прикарпаття-Говерла переграла Кривбас у Суперлізі

Прикарпаття-Говерла у поєдинку домашнього бабла перемогла Кривбас.

Джерело - Чемпіон.

Прикарпаття-Говерла у поєдинку домашнього бабла перемогла Кривбас.

Матч завершився з рахунком 80:64.

У переможців 28 очок набрав капітан команди Сергей Старцев. Дабл-дабл в активi Iллi Кабацюри - 13 очок + 14 пiдбирань. У Кривбаса найрезультативнішим гравцем команди також став її капiтан - Олександр Бречка - 19 очок.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

21 грудня

Прикарпаття-Говерла — Кривбас 80:64 (20:19, 16:21, 18:17, 26:7)

Прикарпаття-Говерла: Старцев 28 + 7 пiдбирань + 7 передач - 4 втрати, Кабацюра 13 + 14 пiдбирань, Горобченко 13, Лесик 10, М. Тимофійчук 4 – старт; Аврахов 8, Луценко 2 + 2 перехоплення, Чугунов 2, Жулавський 0, Лонюк 0.

Кривбас: Бречка 19, Тiщенко 14 + 7 підбирань, Мартинов 5 - 4 втрати, Бiбiков 0, Василенко 0 — старт; Рiд 14 + 2 перехоплення, Бречко 9, Мельнiк 3, Железняк 0.

Раніше Запоріжжя переграло Політехніку-Галичину.