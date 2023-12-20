Запоріжжя обіграло Рівне у Суперлізі

Запоріжжя виграло шостий матч з 11.

Джерело - Чемпіон.

Запоріжжя здобуло перемогу над Рівне-ОШВСМ у перший день баблу в Івано-Франківську регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 82:70.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

20 грудня

Запоріжжя — Рівне 82:70 (20:13, 21:16, 12:15, 29:26)

Запоріжжя: Биков 13 + 5 підбирань + 5 передач, Хохоник 7 + 6 підбирань + 7 передач, Сізов 9, Буц 2, Морозов 10 – старт; Нікітін 27 + 8 підбирань + 5 передач, Кабанов 10, Покоєнко 2, Холод 2, Величко 0, Дмитренко 0

Рівне: Джойнер 16 + 6 підбирань + 6 передач – 5 втрат, Сміт 4 + 5 підбирань, Соловйов 11 + 5 підбирань, Мочалов 9 + 5 підбирань, Водолазський 8 – старт; Тимощук 11, Шепелев 8, Чиж 3, Герасимчук 0, Поносов 0, Лемішка 0

Раніше Політехніка-Галичина переграла Кривбас.