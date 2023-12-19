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Кальніченко оголосив про завершення кар’єри

Форвард Черкаських Мавп вдруге завершує свої виступи
Сьогодні 20:39 216 0
Кальніченко оголосив про завершення кар’єри
#БК Черкаські Мавпи

Джерело - fbu.ua.

Форвард Черкаських Мавп Андрій Кальніченко на пресконференції після перемоги над БІПОЮ (81:64) оголосив про завершення кар’єри гравця.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

"Сьогодні була моя завершальна гра. Я залишаю клуб, завершаю кар'єру гравця. Хочу сказати всім велике-велике дякую. Вболівальникам, керівництву, гравцям, тренерам, усім. Дякую", - сказав Кальніченко.

Кальніченко вдруге оголошує про завершення кар’єри. Вперше він це зробив на початку 2022 року, але згодом відновив кар’єру і минулий сезон провів у Румунії. Наприкінці серпня він повернувся до України, увійшовши до складу Черкаських Мавп, за які також грав з 2013 по 2017 роки. Також в Україні грав за Хімік, Одесу і Тернопіль.

В цьому сезоні у Кальніченко 16 зіграних матчів, в яких він набирав 10.3 очка, 4.8 підбирання та 1.0 передачі.

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