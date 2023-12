Чет Голмгрен у матчі НБА Оклахома - Мемфіс (116:97) набрав за 25 хвилин, 17 очок, зробив 6 підбирань та поставив 7 блок-шотів та встановив досягнення.

Голмгрен - перший новачок з часів дебютного сезону Тіма Данкана, якому вдалося зробити 7 блок-шотів у двох матчах поспіль.

Chet Holmgren becomes the first rookie since Tim Duncan in 1998 to register 7+ blocks in consecutive games #ThunderUp pic.twitter.com/0WMh74JI60