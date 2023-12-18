Голден Стейт розібрася з Портлендом, Мілвокі переміг Г'юстон: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У ніч на неділю, 18 грудня, відбулося п'ять матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
Чемпіонат НБА - Регулярний чемпіонат
18 грудня
Бостон – Орландо 114:97 (27:31, 34:19, 22:24, 31:23)
Сан-Антоніо – Новий Орлеан 110:146 (20:33, 31:28, 27:44, 32:41)
Мілвокі – Г'юстон 128:119 (33:28, 38:32, 29:31, 28:28)
Фінікс – Вашингтон 112:108 (21:29, 25:29, 35:31, 31:19)
Портленд – Голден Стейт 114:118 (23:27, 26:38, 35:24, 30:29)
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